В Академическом мужчина обругал матом и угрожал побить 8-летнего мальчика

Мужчина угрожал расправой восьмилетнему мальчику. Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург».

В Екатеринбурге взрослый мужчина матом обругал и угрожал побить восьмилетнего мальчика. Инцидент произошел в Академическом районе. Разговор удалось записать на камеру домофона. Информация об этом появилась в telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Папа одного из мальчиков, игравший во дворе, решил вступиться за сына. Из окна своего жилища он увидел, как его ребенка ударили. После чего он выбежал на улицу и принялся выяснять отношения с обидчиком сына. Им оказался восьмилетний мальчик.

- Ты инвалид ***, он меня, ***, бесит, ***. Слушай ты, иди сюда! Слушай меня внимательно, ты от меня лично *** получишь, хоть один раз ты его тронешь. Понял, да, - обратился взрослый мужчина к маленькому мальчику.

Рядом с мальчиком оказался его дядя. Общение с ним также продолжилось в ненормативной форме. Криками оскорбленный отец собрал вокруг толпу мужчин, которые принялись выяснять кто неправ в данной ситуации. После своей речи мужчина вместе с сыном удалился.

Мужчина поссорился и с очевидцами конфликта. Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург»

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