В уральской столице за это время выявили 11,6 тысячи заболевания ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшую неделю существенно снизилась заболеваемость ОРВИ. Известно, что с 6 по 12 марта в регионе зарегистрировали 26,1 тысячи новых случаев заражения, что ниже уровня прошлой недели на 20,5% и на уровне средних многолетних значений.

- В структуре заболевших 55% составляют дети. Неблагополучные по заболеваемости МО (выше среднеобластного в полтора раза и более): ГО ЗАТО Свободный, Тугулымский ГО, ГО Богданович, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

В уральской столице за это время выявили 11,6 тысячи заболевания ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 16,1%, ниже средних многолетних значений на 6,2%.