Общая площадь озеленения в этом году составит порядка 6,3 тысяч «квадратов» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весной на улицах Нижнего Тагила высадят больше 267 тысяч цветов. Планируется, что треть из них вырастят сотрудники МБУ «Служба экологической безопасности», а остальное – подрядная организация. Общая площадь озеленения в этом году составит порядка 6,3 тысяч «квадратов».

- Первая цветочная рассада появится в преддверии 9 мая на цветниках возле трибуны по проспекту Ленина и у монумента в память о катастрофе ЯК-52 на Театральной площади, - уточнили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Композиции цветников разрабатывают ландшафтные дизайнеры. Среди цветов, которые украсят городские улицы, порядка 20 наименований: бархатцы, георгины, кохии, петунии, сальвии и другие.

- Перед посадкой саженцев цветники очистят от мусора, покрасят вазоны, восстановят поврежденные элементы ограждения клумб, вскопают участки и при необходимости добавят растительного грунта, - добавили в администрации.