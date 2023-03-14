Чиновники и депутат помогут распродать объекты культуры в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле через конкурсы продают муниципальное имущество Фото: Лев ИСТОМИН

В Нижнем Тагиле утвержден состав комиссии по контролю за выполнением условий конкурса по продаже объектов культурного наследия. В состав комиссии вошли шесть человек, включая сотрудников городской администрации и депутата гордумы.

Члены комиссии будут утверждать потенциальных покупателей имущества муниципалитета, а также одобрять регистрацию права собственности. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

В состав комиссии вошли зам начальника управления муниципального имущества Вадим Хватаев, представитель МКУ Нижнетагильское агентство по управлению муниципальным имуществом Дмитрий Мереленко, вице-спикер гордумы Нижнего Тагила Алексей Балыбердин, а также сотрудник музея-заповедника Елена Штафетова.

В ближайшее время комиссия рассмотрит продажу объекта культурного наследия, расположенного в Нижнем Тагиле по адресу: улица Кирова, 21.