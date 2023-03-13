В Артемовском из горящей пятиэтажки спасли пятерых детей

ЧП произошло вечером 13 марта. Фото: telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского»

В Артемовском загорелась пятиэтажка. Пожар произошел вечером 13 марта на улице Мира, 6. Возгорание произошло в одной из квартир дома на четвертом этаже. Информация об этом появилась в telegram-канале «Егоршинские вести из Артемовского».

На место пожара прибыли спасатели. Удалось установить, что огонь охватил 40 квадратных метров. При помощи спасательных устройств вывели девять человек, из них пять дети.

Спасатели вывели девять человек из горящего здания. Фото: telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского»

- Пострадали престарелые жильцы. По предварительной информации, трех пенсионерок увезли в больницу. Мать с тремя маленькими детьми спасались на балконе, чтобы не задохнуться. Когда ветер задувал на них дым из подъезда, они приседали, чтобы не задохнуться, - сообщает источник.

На данный момент причины пожара выясняются. Квартиры, на четвертом этаже, находившееся под очагом возгорания, сильно пострадали.

При пожаре пострадали люди. Фото: telegram-канал «Егоршинские вести из Артемовского»

«КП-Екатеринбург» запросила комментарий в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило.

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