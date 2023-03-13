Сотрудники следственного комитета проводят осмотр места и опрашивают возможных свидетелей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Около реки под Каменском-Уральском прохожие обнаружили труп мужчины. На место происшествия выезжали сотрудники следственного комитета и полиции.
- Около реки Каменка нашли тело человека. Около арки Урал-Сибирь. На месте работают оперативные службы, - рассказали очевидцы паблику «Инцидент. Каменск-Уральский».
Сотрудники следственного комитета проводят осмотр места и опрашивают возможных свидетелей, тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Внешних повреждений у него не выявлено.
- Личность умершего полицейские уже установили – это мужчина, 1978 года рождения, местный житель, по предварительной версии, его смерть не была криминальной, - сообщил «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.