Сотрудники следственного комитета проводят осмотр места и опрашивают возможных свидетелей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около реки под Каменском-Уральском прохожие обнаружили труп мужчины. На место происшествия выезжали сотрудники следственного комитета и полиции.

- Около реки Каменка нашли тело человека. Около арки Урал-Сибирь. На месте работают оперативные службы, - рассказали очевидцы паблику «Инцидент. Каменск-Уральский».

Сотрудники следственного комитета проводят осмотр места и опрашивают возможных свидетелей, тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Внешних повреждений у него не выявлено.

- Личность умершего полицейские уже установили – это мужчина, 1978 года рождения, местный житель, по предварительной версии, его смерть не была криминальной, - сообщил «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.