В екатеринбургском ТЦ «Гринвич» возобновит работу магазин одежды Levi's

Торговая точка будет расположена на том же месте, где и раньше находился павильон, закрывшийся в феврале. Фото: официальный Telegram-канал ТЦ «Гринвич»

В екатеринбургском торговом центре «Гринвич» возобновит свою работу магазин брендовой одежды Levi's. Примечательно, что торговая точка будет расположена на том же месте, где и раньше находился павильон, закрывшийся в феврале.

- Пожалуй, самый большой спойлер на сегодня – этой весной на том же месте, что и раньше, откроется Levi's. Ну а когда это случится, мы обязательно напишем, лучше следить за нашими новостями, - написали в Telegram-канале «Гринвич».

Напомним, что в марте прошлого года в Екатеринбурге жители выстроились в очереди в японском магазине Uniqlo, который заявил об уходе из России.

При этом очереди выстроились не только в примерочные, но и к кассам. Бренд заявил, что уходит из-за того, что столкнулся с «рядом трудностей» и невозможностью обеспечить непрерывность бизнес-процессов. Помимо точек розничной продажи закрылся и интернет-магазин.