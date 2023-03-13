В Первоуральске отец троих детей пытался зарезать бывшую жену

Нападавшего задержали на месте преступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске развернулась семейная драма. Бывшие супруги затеяли спор. В итоге, ссора закончилась поножовщиной. Теперь 40-летнего мужчину, отца троих детей, будут судить по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ – «Покушение на убийство».

Обвиняемый и его бывшая жена в тот вечер были дома со всеми тремя детьми. При этом мужчина выпивал алкоголь. Между ними случилась перепалка, как сообщают в прокуратуре Свердловской области, из-за спора о воспитании детей.

После скандала многодетная мама ушла укладывать спать младшего из детей и задремала сама. Неожиданно в комнату вошел ее бывший муж и нанес удар ножом в голову. От шума в комнату забежал их старший сын, увидел происходящее и стал удерживать ноги отца.

Потерпевшая смогла вырваться от тирана и убежать. Жизнь пострадавшей удалось спасти благодаря вовремя оказанной ей медицинской помощи.

- В ходе предварительного следствия сотрудниками Следственного комитета выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы. Несмотря на то что свою вину фигурант признал лишь частично, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу, - заключили в Следственном комитете по региону.

Оказалось, что в полицию обратился сосед семьи, где произошло ЧП. Как сообщил начальник пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, полицейские сразу же задержали нападавшего, позже выяснилось, что он уже был судим.