В Ревде на подростка напала немецкая овчарка

Подросток был напуган после внезапной встречи с питомцем Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ревде школьник возвращался с тренировки домой, но на него напала немецкая овчарка. При этом, хозяйка питомца была рядом и не предприняла мер, чтобы остановить пса. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал отец мальчика Максим.

Встреча с агрессивными питомцами была на улице Павла Зыкина.

- Как мне рассказал сын, женщина шла с двумя собаками: одна была поменьше на поводке, а вторая овчарка без. Сын обходил ее, а собака накинулась на него и вцепилась в руку. Сын ее оттолкнул, но она встала на задние лапы, порвала куртку и напугала его, - говорит Максим.

Мужчина рассказал, что после нападения хозяйка надела питомцу намордник и оставила свой телефон для связи с родителями. Отец позвонил владелице буйной собаки.

- Ребенок был в шоке от произошедшего. Его буквально трясло. При этом, собака еще напала на другую мимо проходившую девушку. Это тоже сын видел. Полицейские взяли наши показания. С женщиной я созвонился. Она сказала, что возместит ущерб за испорченную куртку, но пока тишина, - продолжил Максим.

Полицейские подключились к произошедшей проблеме.

- Сообщение зарегистрировано в дежурной части ОВД Ревды. По данному факту полицейские проводят проверку. По ее результатам будет принято обоснованное процессуальное решение, - сообщили в пресс-группе полиции Ревды.