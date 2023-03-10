Рыжего кота, спасенного от блогера-мучителя, забрали на передержку

Фото: предоставила Надежда Пасечная

Для кота Сени, которого спасли от блогера-мучителя, нашли передержку. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщает волонтер фонда «ЗООзащита» Надежда Пасечная.

За судьбу кота Сени, спасенного от прежних хозяев, переживали уральцы. И уже 2 марта рыжего изъяли из семьи, где его использовали как подушку и заставляли принудительно заниматься спортом.

Ветеринары клиники доктора Тебенькова выявили у кота Сени сразу две опасные инфекции – ВИК, а также лейкоз. В настоящий момент кота поместили на передержку в семью.

- По показаниям врача Сеня должен быть единственным питомцем. У волонтеров сейчас заняты все приюты. К счастью, мы нашли семью, которая займется лечением, а также позаботится о благополучии Сени. Его забрали с перспективой на то, чтобы оставить у себя, - сообщила волонтер Надежда Пасечная.

Сам кот Сеня довольно ласковый питомец. Он любит получать внимание и позволяет себя погладить. В то время как во время обследований он был в стрессовом состоянии.