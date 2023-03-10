Кроме того бойцам передали три автомобиля УАЗ. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловчане отправили в зону спецоперации очередную партию гуманитарной помощи. В двух фурах увезли больше 11 тонн теплых вещей, продуктов и лекарств. Кроме того бойцам передали три автомобиля УАЗ.

- Сбор груза для военнослужащих, в котором принимали участие активисты региональных отделений «Союза женщин России», «Единой России», Народного фронта, компании «Сима-Ленд», координировал региональный дом добровольцев, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Председатель ЗакСо Свердловской области Людмила Бабушкина отметила, что груз отправляется как раз во время 80-летнего юбилея формирования Уральского добровольческого танкового корпуса.

- Также волонтеры оказывают адресную социальную, бытовую и психологическую помощь родственникам и семьям – доставляют продукты питания, одежду, решают коммунальные вопросы, - уточнили в департаменте.