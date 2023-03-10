В Свердловской области отремонтируют почти 200 дорог

В списке не только крупные трассы, но и малые участки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области отремонтируют более 190 региональных дорог. Все эти участники приведут в порядок до 2025 года. Такую задачу перед Минтрансом поставил глава региона Евгений Куйвашев.

- Капитально отремонтировать планируется 12 участков общей протяженностью 75 километров: отрезок Режевского тракта, участки дороги Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда в районе Ирбита, отрезок дороги Верхняя Синячиха – Ирбит и другие, - сообщают в Департаменте информационной политики региона.

Также ремонт планируют провести ремонт на 27 участках, это 160 километров в общей сложности. Среди них отрезки Серовского тракта, дороги на территории Арамильского и Сысертского городских округов, и в Нижнесергинском муниципальном районе.

В порядок планируют привести и малые дороги, которые связывают небольшие населенные пункты с сетью магистральны трасс. Таких участков получилось около 19-ти, в сумме это 100 километров. В список включили дороги к поселку Нейво-Шайтанский, к селу Большие Карзи, Косья и другие.

В перечень внесли и 35 мостов. Среди них мосты на территории Слободо-Туринского, Таборинского районов, Тавдинского, Серовского, Североуральского, Качканарского городских округов и других.