В центре Екатеринбурга мужчина напал на девушку из-за ее внешнего вида

На девушку напали в центре Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга посреди рабочего дня дебошир напал на незнакомую ему девушку. Судя по видео с камер видеонаблюдения, мужчина преследовал студентку продолжительное время, сражу же как сам вышел из автобуса.

Как уточняют в полиции Екатеринбурга, пострадавшая получила гематому на месте удара на ноге. С ее слов, причиной нападения стал ее внешний вид.

- По факту конфликтной ситуации сотрудниками по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 УМВД России по г. Екатеринбургу проводятся проверочные мероприятия, - уточняют «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Степень причиненного вреда здоровью до конца на данный момент не установлена, точно это станет понятно по результатам медицинской экспертизы. По итогам будет принято обоснованное решение.