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НовостиОбщество10 марта 2023 7:16

В Нижнем Тагиле СК начал проверку из-за видео, на котором учитель ударил пятиклассников

Один ученик получил палкой по ногам, а второму прилетела пощечина
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Сотрудники СК проведут опрос школьников и руководства

Сотрудники СК проведут опрос школьников и руководства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в школе №58 произошел неприятный инцидент. Учитель ОБЖ во время урока ударил двух пятиклассников. Одному из них он нанес удар палкой по ногам. А второму мальчику дал пощечину. В связи с этим Следственный комитет Нижнего Тагила организовал проверку. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

- В ходе проверки проводится опрос пострадавших детей, возможных очевидцев и представителей школы. Также выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью школьников, запрошена документация. По итогам проверочных мероприятий, инциденту будет дана объективная правовая оценка, - сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

В школе № 58 комментировать произошедшее на уроке ОБЖ отказались.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Свердловской области Богинскому М.В. доложить о проверке по факту произошедшего.