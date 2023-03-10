В Нижнем Тагиле СК начал проверку из-за видео, на котором учитель ударил пятиклассников

Сотрудники СК проведут опрос школьников и руководства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в школе №58 произошел неприятный инцидент. Учитель ОБЖ во время урока ударил двух пятиклассников. Одному из них он нанес удар палкой по ногам. А второму мальчику дал пощечину. В связи с этим Следственный комитет Нижнего Тагила организовал проверку. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

- В ходе проверки проводится опрос пострадавших детей, возможных очевидцев и представителей школы. Также выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью школьников, запрошена документация. По итогам проверочных мероприятий, инциденту будет дана объективная правовая оценка, - сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

В школе № 58 комментировать произошедшее на уроке ОБЖ отказались.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Свердловской области Богинскому М.В. доложить о проверке по факту произошедшего.