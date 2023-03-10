Житель Первоуральска пытался убить свою подругу и зарезал ее любовника

Дебошира будут судить по четырем статьям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Первоуральска пытался поцеловать девушку своего знакомого, которого позднее жестоко убил и попытался убить возлюбленную. Поножовщина произошла в квартире, где вся компания выпивала.

- Из-за конфликта он взял в руку кухонный нож и нанес им не менее 10 ударов в область грудной клетки потерпевшего. Потерпевший скончался на месте происшествия, - уточняют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Избранница мужчины попыталась выхватить у него нож, но в итоге сама получила два удара этим же ножом в область грудной клетки. Дебошир забрал сотовый телефон девушки и ушел с места преступления. Врачи успели спасти жизнь девушки, на которую напал обвиняемый.

До этого, дебошир ограбил своего знакомого у него в квартире. В итоге, жителя Первоуральска ждет суд сразу по четырем по статьям: ч. 1 ст. 105 УК РФ – «Убийство», ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ – «Покушение на убийство», ч. 1 ст. 161 УК РФ – «Грабеж», п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - «Кража, с причинением значительного ущерба гражданину». Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения.