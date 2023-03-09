На Ботанике легковушка сбила женщину

Женщину сбила иномарка. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

На Ботанике произошло ДТП. Легковушка сбила женщину, переходившую дорогу в положенном месте. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.

Авария произошла вечером 9 марта на улице Родонитовая. Водитель на KIA Rio наехал на 39-летнюю женщину. Судя по повреждениям на машине, удар был сильным.

- Пострадавшую увезли в ГКБ №36 с диагнозом черепно-мозговая травма и перелом большеберцовой кости, - рассказали в Госавтоинспекции.

ГИБДД напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения. Водители должны быть особо внимательны и предоставлять преимущество пешеходам.

Ранее в Первоуральске на пешеходном переходе иномарка сбила 8-летнего мальчика. Ребенка доставили в больницу с различными травмами. На водителя завели административное дело, поскольку он двигался на запрещающий сигнал светофора.

Оперативно о происходящем в Екатеринбурге — в Telegram-канале «КП-Екатеринбург». Подпишитесь, жмите на ссылку.