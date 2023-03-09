ФАС не нашла причин для снижения цен на электроэнергию в Свердловской области

Цены на свет снижать не будут в Свердловской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Федеральная антимонопольная служба выступила с разъяснениями по поводу предложения свердловского губернатора Евгения Куйвашева о снижении цен на электричество для свердловчан.

Речь шла о снижении индикативной цены, то есть стоимости, по которой производители электроэнергии реализуют ее сбытовым компаниям. Уменьшение этого показателя позволило бы снизить стоимость ресурса для конечного потребителя. В ФАС после анализа ситуации не выявили причин для снижения индикативной цены.

В ведомстве заявили, что в Свердловской области рост индикативной цены на свет по отношению ко второму полугодию прошлого года составил 9%, а на мощность – 6,5%, что соответствует параметрам роста для регионов из первой ценовой зоны оптового рынка электроэнергии и мощности, отмечено в документе.

Отметим, что в декабре 2022 года рост цен на свет в Свердловской области составил 35%, после чего по требованию ФАС Региональная энергетическая комиссия отменила повышение, а в январе ввела повышение в пределах норм, но отменила действие ночного тарифа в выходные и праздники, а также перевела всех потребителей на одноставочный тариф.