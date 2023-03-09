В школу на Эльмаше закупили новую мебель

Общая сумма помощи – 600 тысяч рублей. Фото: Дмитрий Иванов

Депутат Екатеринбургской городской Думы Алексей Вихарев купил для кабинета 1-го класса школы №167 необходимые парты и стулья, шкафы, столы, тумбы, пуфики. Также депутат помог отремонтировать зону рекреации в этой школе. Общая сумма помощи – 600 тысяч рублей.

Недавно в школе ввели в эксплуатацию новый корпус, теперь в нём занимаются средние и старшие классы. Основное здание осталось для начальной школы, поэтому был увеличен план приёма первоклассников. В этом учебном году открыто восемь первых классов – это 240 человек. В освободившихся помещениях оборудовали кабинеты для занятий начальной школы. Новые стены просто требовали более современной мебели.

– Ко мне обратилось руководство школы и родители с просьбой закупить для кабинета 1-го класса мебель. Конечно, какие-то парты и стулья у школы были. Но для младших школьников важна правильно подобранная мебель, которая подходит по возрасту и соответствует требованиям. Именно в начальной школе формируется осанка, от которой в будущем зависит здоровье детей и их зрение, поэтому решил помочь. Также помог закупить строительные материалы для необходимого ремонта, – говорит Алексей Вихарев.

Алексей Вихарев купил для кабинета 1-го класса школы №167 необходимые парты и стулья, шкафы, столы, тумбы, пуфики. Фото: Дмитрий Иванов

Новая мебель регулируется по высоте и будет расти с малышами год за годом. Педагоги отмечают, что в кабинете стало намного светлей и современней.

– Нам заменили мебель в дополнительные каникулы в феврале. Надо было видеть изумлённые глаза детей, когда они вернулись в класс. Они садились за новые парты, боялись дышать, так им понравилось. Дети продолжают ходить в школу с восторгом, – отметила учитель начальных классов Наталья Эсаулова.

Благодаря помощи депутата удалось обновить не только обстановку в классе, но и часть коридоров. Стены старого здания теперь стали значительно светлее и ярче. В одном крыле учителя хотят сделать литературный квартал, на стенах уже появились фонари. В дальнейшем здесь установят стеллажи с книгами, оборудуют коворкинг. В школе подобным образом планируют обновить все коридоры.