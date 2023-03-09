В Каменске-Уральском рецидивист ограбил магазин «Помидор»

Полиция оперативно раскрыла две кражи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Каменска-Уральского оперативно раскрыла две дерзкие кражи, совершенные на днях. В первом случае преступники ограбили магазин, во втором – дом. Подробности сообщает информационный портал KU66.RU.

В первом случае сотрудники раскрыли кражу денег из кассы магазина «Помидор», который расположен по улице Механизаторов. Преступление совершено вечером 6 марта. Задержанным подозреваемым оказался 35-летний рецидивист, он возместил ущерб, но от уголовного преследования его это не спасло.

Во втором случае в тот же день в полицию обратилась 63-летняя женщина, у которой ограбили дачу в поселке Чкаловский.

Сыщики уголовного розыска отдела полиции №23 за сутки задержали двух лютых рецидивистов 22 и 29 лет, каждый из которых имеет в «послужном списке» по несколько судимостей. Оба признались в краже.

Украденные вещи негодяи успели сдать в ломбард на сумму 13 900 рублей. Старшего рецидивиста отправили в СИЗО, а младшего оставили на свободе под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.