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НовостиОбщество7 марта 2023 11:41

В Екатеринбурге завершились поиски пропавшей 12-летней девочки

В полиции отметили, что раньше школьница из дома не уходила
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
В полиции отметили, что раньше школьница из дома не уходила

В полиции отметили, что раньше школьница из дома не уходила

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге отряд «Прорыв» завершил поиски 12-летней девочки, которая перестала выходить на связь вечером 6 марта. В полиции отметили, что раньше школьница из дома не уходила.

- Ребенок найден, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске! Обнаружена поисковым отрядом «Прорыв», - сообщили в пресс-службе отряда.

Ранее в Екатеринбурге в розыск объявляли 16-летнюю девушку, которая вышла из дома 28 февраля и не вернулась. Ситуацию существенно осложняло то, что «потеряшка» плохо ориентировалась в городе и практически не говорила на русском языке. Однако все обошлось, и 4 марта ее удалось найти живой и невредимой.