В центре Екатеринбурга отреставрируют старинную усадьбу

Фото: проектная документация

В центре Екатеринбурга крупная компания отреставрирует старинную усадьбу Злоказова, расположенную по адресу улица Пролетарская, 3. Об этом сообщается в telegram-канале девелопера.

- Брусника намерена вернуть зданию «злоказовский» облик. Мы воссоздадим деревянную веранду с панорамным остеклением. Формально компания могла снести пристрой: в текущем виде он не обладает исторической ценностью. Но в итоге было принято решение идти более сложным путём, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе компании.

Архитекторы восстановят входные группы и балкон, деревянные двери и окна. Также отремонтируют открытую бутовую и кирпичную кладку на фасадах.

Элементы интерьера также приведут в порядок, стараясь сохранить подлинные материалы. Известно, что в усадьбе расположат офисы.