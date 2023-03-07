В «Урал Опера Балет» впервые за 12 лет сменился художественный руководитель

Вячеслав Самодуров был художественным руководителем 12 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Художественный руководитель «Урал Опера Балет» Вячеслав Самодуров покинул свой пост, который занимал 12 лет. О том, что в уральской Оперном театре произошла смена руководителей, подтвердили в пресс-службе. Новым руководителем станет российский хореограф Максим Петров.

- Наше сотрудничество с Вячеславом было плодотворным. До его прихода балет, как принято считать, оставался на вторых ролях. Он переломил эту ситуацию. Труппа получила оригинальный репертуар и «Золотые Маски», театр вышел в мировой телеэфир. Я с большой благодарностью отношусь к тому вкладу, который Слава внес в историю нашего театра. И я хочу, чтобы мы продолжили путь, который он наметил, - рассказал "КП-Екатеринбург" директор "Урал Опера Балет" Андрей Шишкин.

Контракт с Вячеславом Самодуровым закончится в августе. В этом же месяце официально этот пост займет Максим Петров. С 7 марта хореограф назначен временно главным балетмейстером театра. Это нужно для знакомства с коллективом и передачей дел, Максима Петрова уже представили труппе театра.

- Давно считаю себя частью "Урал Балета" — вместе мы сделали не одну работу. Я всегда ориентировался на Вячеслава Самодурова как на старшего товарища. Кардинально менять курс балетной труппы будет неправильно, и мы продолжим создавать новое, не забывая о старом, - уточнил будущий художественный руководитель.