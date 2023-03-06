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НовостиОбщество6 марта 2023 17:16

В Екатеринбурге начали выдавать загранпаспорта на 10 лет

Однако получить их могут не все горожане
Дарья ЧИПУРИНА
Получить паспорта могут только те, кто подал заявку на оформление ранее

Получить паспорта могут только те, кто подал заявку на оформление ранее

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге возобновили выдачу загранпаспортов на 10 лет. Жителям области стали приходить оповещения от сервиса Госуслуг. Отчасти информацию подтвердил и начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщил «КП-Екатеринбург» полковник Горелых, на данный момент не идет речи о полном возобновлении выдачи заграничных паспортов. Сейчас документы выдают только тем свердловчанам, что подали заявку на оформление ранее.

- Оформить новый паспорт все еще нельзя. Зато документы постепенно будут выдавать тем, кто подавал заявления еще до того, как их прием приостановили. Приостановка оформления документа, напомню, связана с техническими проблемами, но не в системе МВД, а с другими ведомствами, - рассказал Валерий Горелых.

Напомним, что в начале февраля выдача паспортов сроком на 10 лет прекратилась. Тогда свердловчан об этом оповестили через Госуслуги.

Выдавать документы перестали из-за технических проблем. Об этом сообщили в городском отделении по связям со СМИ УМВД России. Однако екатеринбуржцы до сих пор могут получить загранпаспорт на пять лет.

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