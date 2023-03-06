В Екатеринбурге начали выдавать загранпаспорта на 10 лет

Получить паспорта могут только те, кто подал заявку на оформление ранее Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге возобновили выдачу загранпаспортов на 10 лет. Жителям области стали приходить оповещения от сервиса Госуслуг. Отчасти информацию подтвердил и начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщил «КП-Екатеринбург» полковник Горелых, на данный момент не идет речи о полном возобновлении выдачи заграничных паспортов. Сейчас документы выдают только тем свердловчанам, что подали заявку на оформление ранее.

- Оформить новый паспорт все еще нельзя. Зато документы постепенно будут выдавать тем, кто подавал заявления еще до того, как их прием приостановили. Приостановка оформления документа, напомню, связана с техническими проблемами, но не в системе МВД, а с другими ведомствами, - рассказал Валерий Горелых.

Напомним, что в начале февраля выдача паспортов сроком на 10 лет прекратилась. Тогда свердловчан об этом оповестили через Госуслуги.

Выдавать документы перестали из-за технических проблем. Об этом сообщили в городском отделении по связям со СМИ УМВД России. Однако екатеринбуржцы до сих пор могут получить загранпаспорт на пять лет.

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