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НовостиПроисшествия5 марта 2023 15:16

Пропавшего на Урале 48-летнего рыбака нашли мертвым

48-летнего Александр Печенин исчез в поселке Мурзинка 20 января
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Предварительно, смерть Александра Печенина не несет криминальный характер. Фото: «Прорыв»

Предварительно, смерть Александра Печенина не несет криминальный характер. Фото: «Прорыв»

Пропавшего на Урале 48-летнего рыбака нашли мертвым. Александр Печенин исчез 20 января в поселке Мурзинка. Почти полтора месяца мужчину искали сотрудники полиции и волонтеры поисковых отрядов.

Как сообщил «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, тело мужчины нашел другой рыбак.

- Он уже опрошен, по имеющимся предварительным данным, смерть мужчины не носит криминального характера, - сообщил полковник Горелых.

В Следственном комитете по Свердловской области по факту смерти 48-летнего жителя поселка Мурзинка проводится проверка.

- Проверка проводится следственным отделом по городу Верхняя Пышма следственного комитета области. Проведен осмотр места происшествия, тело направлено на вскрытие для выяснения точной причины смерти. При осмотре тела внешних признаков криминальной смерти нет, - добавил начальник пресс-службы регионального СКР Александр Шульга.

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