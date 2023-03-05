На трассах Свердловской области возобновили движение, ограниченное из-за снегопада

Движение из-за снегопада ограничили на трассах Нижнесегринского района. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области возобновили движение на трассах для большегрузов. Временные ограничения из-за сильного снегопада вводили на трех трассах Нижнесергинского района: подъезд к Нижним Сергам с 1 по 18 километр, обход города Нижние Серги с 1 по 17 километр, автодорога Нижние Серги- Михайловск-Арти с 54 километра до Артинского района.

- Ограничения были сняты после приведения улично-дорожной сети в соответствие с требованиями безопасности движения, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

В ведомстве также напомнили, что при неблагоприятных погодных и дорожных условиях автомобилистам следует двигаться на пониженной скорости, отказаться от резких маневров, опасных обгонов и перестроений.

В подразделениях Госавтоинспекции работает круглосуточная горячая линия. Если вы попали в трудную ситуацию, можете обратиться за помощью, позвонив на круглосуточную горячую линию Госавтоинспекции по номеру (343) 26-97-700 или по телефону 112.

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