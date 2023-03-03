В Екатеринбурге парень обчистил жилище 72-летней пенсионерки

На молодого человека завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге молодой человек обчистил жилище 72-летней пенсионерки. Парень вынес из комнаты женщины сумку с деньгами и документами. Об этом сообщили в УМВД Екатеринбурга.

Инцидент произошел накануне в 5 утра в общежитии. Женщина вышла из своей комнаты и пошла в туалет, находящийся на этаже. Дверь она не стала запирать, понадеявшись на то, что никто не станет в нее заходить.

- Однако, вернувшись обратно через несколько минут, хозяйка обнаружила пропажу своей сумочки. В ней находились документы и деньги в сумме 26 тысяч рублей, - рассказали в полиции города.

О пропаже женщина сообщила в органы. Полицейским удалось выяснить, что вещи похитил 20-летний сосед пенсионерки. Его задержали вечером того же дня. Молодой человек признался в содеянном. Он рассказал, что деньги уже потратил, а сумку выкинул. Ранее парень уже был судим за продажу наркотиков. На него завели уголовное дело за кражу. Молодому человеку грозит реальный срок.

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