В колонии - поселении женщина пробудет три месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Екатеринбурга отправили в колонию-поселение за долг по алиментам. Женщина задолжала дочери больше 94 тысяч рублей.

- Как установлено в ходе судебного рассмотрения уголовного дела решением Чкаловского районного суда Екатеринбурга в 2020 году на женщину была возложена обязанность по уплате алиментов на содержание дочери, 2005 г.р., в размере ¼ доли заработка или иного дохода до совершеннолетия ребенка, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Сначала взысканием алиментов с женщины занялись приставы, но она игнорировала этот факт. Затем ее привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Однако нерадивая мать не погасила задолженность, и дело дошло до суда.

- Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности и была осуждена Чкаловским районным судом Екатеринбурга за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, к наказанию в виде исправительных работ, - отметили в прокуратуре.

В колонии - поселении женщина пробудет три месяца. Такой срок для нее назначил Чкаловский районный суд.

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