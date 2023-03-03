Мужчин доставили в дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Кольцово» задержали двух дебоширов, устроивших разборки при посадке в самолет. Все произошло ранним утром 3 марта на стоянке воздушного судна рейсом «Екатеринбург - Санкт Петербург».

- Согласно акту командира воздушного судна, пассажиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушали общественный порядок. Установлено, что при посадке мужчины вступили в перепалку, громко выражались грубой нецензурной бранью и на замечания не реагировали, - рассказали в УТ МВД России по УрФО.

Сотрудники полиции, прибывшие на место, выяснили, что разборки устроили 46-летний местный житель и 37-летний уроженец Мурманска ранее уже привлекавшиеся к административной ответственности за нарушения общественного порядка.

Мужчин доставили в дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту «Кольцово». На них составили протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

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