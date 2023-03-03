В Нижнем Тагиле мужчина украл из магазина духи на 10 тысяч

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле мужчина украл из магазина на Победы,30 четыре флакона туалетной воды общей стоимостью более 10 тысяч. Инцидент произошел 25 февраля. Сейчас похитителя духов разыскивает полиция. Он попал на камеры видеонаблюдения.

- Молодой человек длительное время находился у витрины с туалетной водой, что-то выбирал, при этом постоянно разговаривал с кем-то по телефону, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское». - Затем он подошел к кассе, держа в руках несколько упаковок, поинтересовался у продавца каким-то товаром, потом снова заговорил по телефону и быстро выбежал из магазина.

Девушка-продавец бросилась вслед за мужчиной, задев и уронив с прилавка товары, но он успел убежать.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (Грабеж). В полиции просят жителей Нижнего Тагила, узнавших молодого человека, позвонить в дежурную часть по телефону (3435) 47-70-02.

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