В Каменске-Уральском предприятие похитило у свердловчан больше 1,3 миллиона рублей

На предприятие возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Каменске-Уральском предприятие тепловодоснобжения похитило у свердловчан больше 1,3 миллиона рублей. Оно забрало деньги за свои услуги, однако их не было оказано. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ведомству удалось установить, что предприятие должно было осуществлять услуги тепло- и водоснобжения на территории округа. Свои услуги они намеривались предоставлять жилым и социальным объектам. Однако после оплаты, они не выполнили своей работы. Как оказалось, сотрудник предприятия заключил фиктивные договоры по ремонту сетей.

- Фактически работы по ремонту и обслуживанию коммунальных сетей проводили сотрудники муниципального предприятия, а перечисленные по фиктивным договорам суммы снимались со счетов подконтрольных юридических лиц и тратились должностными лицами муниципального предприятия на личные цели, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура направила материалы дела в следственные органы. Там была дана уголовно-правовая оценка. Возбудили уголовное дело за мошенничество.

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