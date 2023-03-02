На уральской трассе в столкновении рейсового автобуса и мусоровоза пострадал один человек

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На уральской трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов в столкновении рейсового автобуса и мусоровоза пострадал один человек. Авария произошла днем 2 марта на 346-м километре магистрали.

- Автобус «Ивдель – Екатеринбург» двигался со стороны Серова, впереди ехал мусоровоз, который начал резко сбавлять скорость. Чтобы избежать столкновения, водитель общественного транспорта выехал на встречную полосу, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На встречной полосе произошло столкновение «Газели» и автобуса, водитель которого получил травмы.

- Водитель мусоровоза пояснил, что резко затормозил из-за того, что увидел впереди весовой и габаритный контроль. Инспекторы продолжают выяснять обстоятельства аварии, - добавили в ведомстве.

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