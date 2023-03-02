Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНа здоровье2 марта 2023 12:06

В Свердловской области отменили частичную вакцинацию от COVID-19

Некоторым категориям граждан теперь можно не прививаться от коронавируса
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Отдельным категориям граждан теперь можно не прививаться от коронавируса

Отдельным категориям граждан теперь можно не прививаться от коронавируса

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Свердловской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Документ отменен региональным правительством в связи с достижением поставленных целей – недопущения дальнейшего распространения опасной инфекции среди населения.

По данным Роспотребнадзора, в Свердловской области от коронавируса вакцинировано 97,54% взрослого населения и 76,3% всего населения региона.

По словам медиков, в Свердловской области в январе 2023 года заболеваемость коронавирусом в 5,2 раза меньше, чем в январе прошлого года.