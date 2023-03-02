В Свердловской области отменили частичную вакцинацию от COVID-19

Отдельным категориям граждан теперь можно не прививаться от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

В Свердловской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Документ отменен региональным правительством в связи с достижением поставленных целей – недопущения дальнейшего распространения опасной инфекции среди населения.

По данным Роспотребнадзора, в Свердловской области от коронавируса вакцинировано 97,54% взрослого населения и 76,3% всего населения региона.

По словам медиков, в Свердловской области в январе 2023 года заболеваемость коронавирусом в 5,2 раза меньше, чем в январе прошлого года.