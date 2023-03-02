В Екатеринбурге отменили шоу с участием Ивана Охлобыстина

Фото: предоставлено организаторами мероприятия

В Екатеринбурге отменили ледовое шоу «Дракула. История вечной любви» с участием Ивана Охлобыстина и солиста группы Animal ДжаZ. Ледовое шоу должно было пройти 8 марта в «Екатеринбург-Экспо». Об этом сообщили в Экспо.

- Дорогие друзья, запланированное на 8 марта ледовое шоу переносится на новую дату. Этот чудесный весенний праздник вы сможете провести со своими близкими, а в качестве подарка преподнести билеты на мьюзикл, - говорится в объявлении организаторов.

Спектакль предварительно перенесли на 10 апреля 2023 года. Все купленные ранее билеты действительны на новую дату.

Героев ледового шоу озвучили Иван Охлобыстин, лидер группы «Мельница» Хелависа и солист Animal ДжаZ Александр Красовицкий. Главные роли в ледовом мюзикле исполняют солисты мировых ледовых шоу, ледовые акробаты, воздушные гимнасты.