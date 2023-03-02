Жидкие отходы свозят на незаконный полигон под Верхней Пышмой

На полигон продолжают свозить мусор Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские экологи обратили внимание на машины, сливающие жидкие отходы на незаконный мусорный полигон в городском округе Верхняя Пышма недалеко от поселка Нагорный.

По данным ИА «Уральский меридиан», за день на полигон приезжают по 5-6 машин с жидкими отходами коричневого и черного цветов. После этого экологи вызвали на место ЧП сотрудников полиции и зафиксировали нарушения.

- Надеюсь, что к этой проблеме подключатся все компетентные структуры: Росприроднадзор, природоохранная прокуратура и полиция. Решительные меры надо принимать уже сейчас, - рассказывает председатель свердловского отделения Российского экологического общества Алексей Вихарев.

Ранее стало известно, что на незаконный мусорный полигон под Верхней Пышмой свозят строительный мусор.