На свердловской трассе микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 238-м километре трассы Пермь - Екатеринбург утром 2 марта микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками.

- Водитель микроавтобуса, двигаясь в сторону Перми, при обгоне грузового автомобиля КамАЗ не учел боковой интервал, допустил касательное столкновение с ним, после чего микроавтобус выбросило на полосу, предназначенную для встречного движения. На встречной полосе произошло столкновение с грузовой автомашиной Scania, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Микроавтобус от удара перевернулся на бок. Пассажиров в момент ДТП в нем не было. Водитель перевозил коробки.

К счастью, люди в аварии не пострадали. Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. На участке трассы из-за ДТП затруднено движение.

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