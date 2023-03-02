В Нижнем Тагиле увеличили пособие на погребение

Пособие на погребение увеличили с 1 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле с 1 февраля увеличили пособие на погребение. Его стоимость составила 8 962 рубля. Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на сайте администрации города. Документ подписал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Из постановления следует, что родственникам умершего будет компенсировано 2 117 рублей на приобретение гроба и предметов для погребения, 2 098 рублей за перевозку тела и 4 746 рублей за погребение или кремацию с выдачей урны с прахом.

Также согласно документу, такая же сумма выделяется на похороны жителей Нижнего Тагила, у которых нет родных и близких. В этом случае деньги получит ритуальная фирма, которая будет заниматься организацией погребения. Оформление документов при этом в любом случае будет осуществляться бесплатно.

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