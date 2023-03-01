Фестиваль пройдет по всей России. Фото: скриншот с сайта «Ночь заводов»

В Свердловской области пройдет «Ночь заводов». Всероссийский фестиваль пройдет в регионе впервые. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В список площадок попали Железоделательный завод Турчаниновых-Соломирских в Сысерти и екатеринбургское пространство «Заря». Помимо Среднего Урала в фестивале примут участие Ленинградская, Московская, Челябинская, Тюменская и другие области. Всего было отобрано 16 субъектов страны.

«Ночь заводов» является продолжением онлайн-акции, которую провели в 2020 году члены команды Уральской индустриальной биеннале современного искусства. В этот раз на объектах пройдут культурные мероприятия. Они начнутся в августе 2023 года.

- Акция была частью проекта «Индустриальность и культура», который был реализован ЗА АРТом при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина. В 2023 году новая команда продолжает работу по сохранению, архивации, музеефикации и актуализации индустриального наследия на территории России, акция разрастается до масштаба полноценного офлайн-фестиваля, - рассказала PR-директор проекта Анастасия Деткова.

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