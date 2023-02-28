Полиция Екатеринбурга назвала преступления, на которые ловят подростков

В Екатеринбурге сохраняется высокий уровень преступности среди подростков
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Число преступлений, которые совершает молодежь Екатеринбурга, остается на высоком уровне. По данным городской полиции, чаще всего подростков ловят на кражах и прочих имущественных преступлениях, а также на незаконном обороте наркотиков. Если говорить проще – в уральской столице очень много молодых «закладчиков».
Далее по статистике преступлений среди молодежи идут угоны автомобилей и хищение денег у пенсионеров. Об этом сообщает в УМВД по Екатеринбургу.
Всего – 412 преступлений, из которых:
Кража – 164
Мошенничество - 73
Грабеж – 40
Наркотики - 32
Угон автомобиля – 28
В связи с тревожной статистикой в полиции Екатеринбурга напоминают подросткам, что уголовная ответственность наступает с 16 лет, а за кражи, грабежи, разбои, угоны, тяжкие преступления против личности - с 14 лет.
- Подработки «курьерами» у сомнительных личностей, а также участие в распространении наркотиков рано или поздно приведут в тюрьму. Итогом подобной противоправной деятельности может стать лишение свободы на срок до 10 лет, - уточняют в городской полиции.