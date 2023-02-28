Полиция Екатеринбурга назвала преступления, на которые ловят подростков

В Екатеринбурге сохраняется высокий уровень преступности среди подростков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число преступлений, которые совершает молодежь Екатеринбурга, остается на высоком уровне. По данным городской полиции, чаще всего подростков ловят на кражах и прочих имущественных преступлениях, а также на незаконном обороте наркотиков. Если говорить проще – в уральской столице очень много молодых «закладчиков».

Далее по статистике преступлений среди молодежи идут угоны автомобилей и хищение денег у пенсионеров. Об этом сообщает в УМВД по Екатеринбургу.

Какие преступления совершали подростки в Екатеринбурге в 2022 году

Всего – 412 преступлений, из которых:

Кража – 164

Мошенничество - 73

Грабеж – 40

Наркотики - 32

Угон автомобиля – 28

В связи с тревожной статистикой в полиции Екатеринбурга напоминают подросткам, что уголовная ответственность наступает с 16 лет, а за кражи, грабежи, разбои, угоны, тяжкие преступления против личности - с 14 лет.

- Подработки «курьерами» у сомнительных личностей, а также участие в распространении наркотиков рано или поздно приведут в тюрьму. Итогом подобной противоправной деятельности может стать лишение свободы на срок до 10 лет, - уточняют в городской полиции.