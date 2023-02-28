В Екатеринбург к 8 марта на грузовиках доставили 233 тонны цветов

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Екатеринбург к 8 марта на 25 грузовиках доставили 233 тонны цветов – хризантем, роз, лилий, гвоздик и орхидей. В ближайшую неделю ожидается прибытие еще шести машин с 100 тоннами букетов.

- Мы стараемся не задерживать этот нежный товар. Ведь чем короче путь цветов от поставщика до прилавка, тем они красивее, - рассказал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Поступившие в Екатеринбург цветы пройдут фитосанитарный контроль. Затем груз и документы на него проверят сотрудники таможни. Только после этого цветы, если с ними все в порядке, смогут попасть в магазины.

В пресс-службе Уральского таможенного управления отметили, что все поступающие цветы декларируется в Уральской электронной таможне. За 233 тонны цветочной продукции сумма таможенных платежей составила более 25 миллионов рублей.

С начала этого года уральские таможенники оформили свыше 230 тонн импортных цветов, общей стоимостью более 1,2 миллионов долларов. Их привозят в регион на автомобилях с мировой цветочной биржи в Амстердаме. А туда их везут из стран, в которых выращивают - Эквадора, Кении, Колумбии, Израиля и Эфиопии.

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