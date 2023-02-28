Путин наградил свердловского омбудсмена за заслуги перед Отечеством

Татьяна Мерзлякова получила государственную награду за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владимир Путин наградил Уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяну Мерзлякову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Президент подписал соответствующий указ. Он опубликован на официальном интернет-представительстве президента России.

Как указано в документе, Татьяна Мерзлякова получила государственную награду за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Напомним, в 2017 году Татьяна Мерзлякова была удостоена звания «Почетный гражданин Свердловской области». Указа об этом подписал глава региона Евгений Куйвашев.

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