На Урале уроженца Казахстана задержали за обман по схеме «Родственник попал в ДТП»

Фигурант заключен под стражу. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Каменске-Уральском полицейские поймали 21-летнего уроженца Казахстана, которого подозревают в серии мошенничеств в отношении пенсионерок. По предварительным данным, ущерб от его действий составил порядка миллиона рублей.

Задержанный рассказал, что в социальных сетях ему предложили прибыльную работу: курьер по доставке денежных средств.

- Ранее не судимый житель соседней страны согласился выполнять роль криминального «почтальона». Он приходил по месту жительства к доверчивым пенсионеркам и по схеме «Родственник попал в ДТП» забирал деньги, якобы, чтобы спасти от тюрьмы близких, - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Жертвами злоумышленника стали как минимум четыре человека. «Курьер» забирал себе 10% от полученной суммы.

- В отношении задержанного возбуждено три уголовных дела по статье «Мошенничество». Фигурант заключен под стражу, - добавил полковник Горелых.