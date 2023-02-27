В Екатеринбурге мастер по ремонту стиральных машин обманул молодую маму

Мастер сильно завысил стоимость работы и деталей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге произошел очередной случай, когда мастер по ремонту требовал за свою работу сумму, превышающую стоимость ремонтируемого агрегата. На этот раз речь идет о стиральной машине, а жертвой стала молодая мама. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Когда стиральную машину начало трясти, а во время стирки она стала неожиданно останавливаться, жительница Екатеринбурга, пока ее муж был на работе, нашла в интернете контакты мастера, и вызвала его для починки машины.

В контактах на сайте был указан адрес организации: Екатеринбург, улица Московская, 28а. Позже оказалось, что по этому адресу находится жилой дом, где нет никаких организаций. При этом, в интернете есть похожий по дизайну сайт, где указаны московские контакты.

Скан сайта, где молодая мама взяла контакты для вызова мастера. Фото: ИА "Уральский меридиан"

Мастер разобрал стиральную машину, после чего заявил, что в ней сломаны подшипники и амортизаторы. Новые запчасти стоят 15 тысяч рублей. Также он потребовал еще 5 тысяч рублей за свою работу.

После этого мастер снял с машины бак и увез, сказав, что для починки нужно будет специальное оборудование.

На следующий день глава семьи поехал в магазин, где узнал, что запчасти стоят в 10 раз дешевле, чем сказал мастер. После ремонта машины мастер не смог сказать, почему он указал такую большую стоимость за замену запчастей и свою работу.

После того, как клиенты потребовали вернуть часть суммы, мастер пообещал вызвать полицию, после чего покинул квартиру. Потом оказалось, что замена деталей не помогла справить поломку.