Фото: СК по Свердловской области

Уральца будут судить за убийство владельца Volvo, продававшего машину через Интернет. Он четыре раза выстрелил собственнику автомобиля в голову. Трагедия произошла 11 марта 2022 года в Нижнем Тагиле.

- Обвиняемый 1996 года рождения под надуманным предлогом проверки исправности автомобиля предложил собственнику проехать на подобранный им участок местности, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - Убедившись, что на указанном участке безлюдно, злоумышленник, достав из сумки пистолет калибра 9 мм, потребовал от потерпевшего покинуть автомобиль. Получив отказ, обвиняемый произвел четыре выстрела в голову потерпевшего.

От множественных огнестрельных ранений головы мужчина скончался. Обвиняемый поместил его тело на заднее сиденье автомобиля и увез его в лес в сторону Невьянска.

Присыпав труп снегом, он уехал. Из салона автомобиля он позже похитил сотовый телефон убитого, документы для продажи автомобиля и паспорт. Машину позже нашли на улице Крылова в Невьянске.

- С заявлением о пропаже мужчины, работавшего инженером в одном из нижнетагильских акционерных обществ, в 04:00 часов 12 марта в дежурную часть отдела полиции № 16 обратилась его супруга. В тот роковой день мужчина взял отгул на работе и около полудня убыл для решения вопроса со сделкой, а вскоре перестал отвечать на телефонные звонки, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, обвиняемый был задержан по горячим следам.

Утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уральца прокурор Свердловской области Борис Крылов. Мужчина обвиняется в убийстве, разбое в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему, краже, а также похищении паспорта. Уголовное дело направлено в Свердловский областной суд. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

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