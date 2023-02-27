В магазине Екатеринбурга продавали сухофрукты с насекомыми и личинками

У сухофруктов, выставленных на продажу, не было маркировки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в магазине крупной сети на Чкалова, 258, продавали фасованную смесь сухофруктов с насекомыми и личинками. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области.

- Центральный Екатеринбургский отдел проверил информацию о продаже сухофруктов с насекомыми в магазине «Пятерочка» (ООО «Агроторг», ул. Чкалова, 258). Проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с юридическим лицом, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также выяснилось, что у сухофруктов, выставленных на продажу, не было маркировки. Роспотребнадзор выдал продавцу и изготовителю предостережение и рекомендации.

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