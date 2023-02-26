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НовостиОбщество26 февраля 2023 7:14

Пенсионерка из Верхней Пышмы потеряла два миллиона, поверив мошенникам

Пожилая женщина отдала злоумышленникам все свои накопления
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Пострадавшая создала аккаунт, на который по задумке ей должны были присылать заработанные деньги

Пострадавшая создала аккаунт, на который по задумке ей должны были присылать заработанные деньги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пенсионерка из Верхней Пышмы отдала телефонным мошенникам больше двух миллионов рублей, желая подзаработать в интернете. 73-летняя пожилая женщина наткнулась на заманчиво предложение в социальных сетях, после чего перешла по ссылке и оставила свои контактные данные.

- Через некоторое время с ней связался мужчина, который представился «наставником» и подробно рассказал, что, для того чтобы зарабатывать ей нужно просто установить приложение «Скайп» и выполнять все его рекомендации, - уточнили в ГУ МВД по Свердловской области.

Пострадавшая создала аккаунт, на который по задумке ей должны были присылать заработанные деньги, однако его постоянно было необходимо пополнять.

- В течение пяти дней женщина через банкомат со своего счета перевела накопленные денежные средства на разные карты неизвестных лиц более двух миллионов. Через некоторое время она поняла, что стала жертвой мошенников, - добавили в полиции.