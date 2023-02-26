Пенсионерка из Верхней Пышмы потеряла два миллиона, поверив мошенникам

Пострадавшая создала аккаунт, на который по задумке ей должны были присылать заработанные деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пенсионерка из Верхней Пышмы отдала телефонным мошенникам больше двух миллионов рублей, желая подзаработать в интернете. 73-летняя пожилая женщина наткнулась на заманчиво предложение в социальных сетях, после чего перешла по ссылке и оставила свои контактные данные.

- Через некоторое время с ней связался мужчина, который представился «наставником» и подробно рассказал, что, для того чтобы зарабатывать ей нужно просто установить приложение «Скайп» и выполнять все его рекомендации, - уточнили в ГУ МВД по Свердловской области.

Пострадавшая создала аккаунт, на который по задумке ей должны были присылать заработанные деньги, однако его постоянно было необходимо пополнять.

- В течение пяти дней женщина через банкомат со своего счета перевела накопленные денежные средства на разные карты неизвестных лиц более двух миллионов. Через некоторое время она поняла, что стала жертвой мошенников, - добавили в полиции.