Свердловским медикам за два года от необратимой слепоты удалось спасти более 50 малышей

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Медикам Свердловского областного центра ретинопатии недоношенных при медицинском центре «Бонум» за два года от необратимой слепоты удалось спасти более 50 малышей. Все благодаря тому, что в нашем регионе применяют современный метод лечения - внутриглазные инъекции для лечения тяжелой патологии сосудов сетчатки глаза.

- Интравитреальные (внутриглазные) инъекции, которые мы ввели в практику первыми в Уральском федеральном округе, за минувшие два года показали высокую эффективность, - рассказала Елена Дугина, главный врач МКМЦ «Бонум».

Она отметила, что аналогов применяемому препарату в мире нет. Кроме того, важно, что он доступен бесплатно по показаниям недоношенным детям.

Отмечается, что ежегодно в областной центр ретинопатии недоношенных поступают до 400 маленьких пациентов с различными патологиями органа зрения из нашего и других регионов.

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