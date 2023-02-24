В Екатеринбурге рядом с Железнодорожным вокзалом нашли труп

На месте работают сотрудники полиции. Фото: telеgram-канал «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге на остановке рядом с Железнодорожным вокзалом нашли труп. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Информация об этом появилась в telеgram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Тело накрыли черным пакетом. Мы запросили комментарий у Свердловского Следственного комитета.

Ранее, 6 февраля, в Екатеринбурге возле остановки «Техническое училище» на проспекте Космонавтов обнаружили труп мужчины. На месте работали сотрудники скорой помощи. По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, по предварительным данным, мужчине внезапно стало плохо, он упал и скончался.

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