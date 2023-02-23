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НовостиОбщество23 февраля 2023 9:24

Заксобрание Свердловской области одобрило новую сему выборов

Депутатов, которые пройдут в думу по одномандатным округам, будет больше
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Большинство депутатов поддержали изменения

Большинство депутатов поддержали изменения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловское заксобрание одобрило новую схему выборов. На заседании 22 февраля депутаты поддержали законопроект, согласно которому в следующем созыве их количество сократится с 36 до 35. Из них 25 депутатов будут избраны по одномандатным округам вместо 18.

За новую схему выступило 32 депутата, против высказались семеро, трое воздержались от голосования, передает «Коммерсант».

До нововведения действовал смешанный принцип выборов, по схеме «50 на 50»: 18 депутатов избирались по одномандатным округам, 18 — по партийным спискам. Выборы в гордуму пройдут в сентябре 2023 года.

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