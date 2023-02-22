В Нижнем Тагиле 12 человек эвакуировались из горящей пятиэтажки

Пожар начался в квартире на пятом этаже Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле произошел пожар в жилом доме. Загорелась квартира в пятиэтажке на улице Дзержинского. Сообщение о возгорании поступило в ГУ МЧС 22 февраля в 20:54.

- На площади четырех квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на пятом этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - сообщили в МЧС.

Еще до прибытия спасателей из многоквартирного дома эвакуировались 12 человек. На место приехали три пожарные машины и девять человек личного состава.

Уже в 21:04 огонь удалось локализовать. Спустя две минуты спасатели и вовсе его потушили. Однако свою работу пожарные завершили только в 21:51, после проливки и разбора сгоревших конструкций.

Ранее, днем 21 февраля, в свердловском селе Косулино загорелась частная баня. Огонь охватил 80 квадратных метров. В пожаре сгорели стены, кровля, чердачное перекрытие.

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