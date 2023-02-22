Теперь там официально можно будет начать возведение тематической деревни и трехзвездочной гостиницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга проголосовали за расширение термального комплекса «Баден-Баден», который находится на Уктусе. Накануне завершились общественные обсуждения поправок в правила землепользования.

Теперь там официально можно будет начать возведение тематической деревни и трехзвездочной гостиницы.

По данным постановления, размещенного на сайте мэрии Екатеринбурга, Только один участник обсуждений из 57 высказался против строительства указанных объектов

Напомним, что информация о строительстве отеля на территории «Баден-Бадена» появилась летом прошлого года.

Известно, что строительство пятиэтажного гостиничного здания будет финансировать Сбербанк. Соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» было подписано по время международной промышленной выставки «Иннопром-2022».

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